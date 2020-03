Regione, aperte le domande per l'assunzione di bûcheron



La modulistica è reperibile anche on line AOSTA. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'assunzione, da parte dell'Amministrazione regionale, degli operai idraulico-forestali con profilo di operatore boschivo (bûcheron) per i cantieri forestali. L'avviso e la modulistica sono pubblicati sul sito della Regione all'interno della sezione "risorse naturali" e sono disponibili anche presso gli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale situati a Quart, in loc. Amerique. La domanda può essere presentata tramite fax (0165/776234), tramite servizio postale o posta elettronica certificata (PEC) oppure consegnata a mano agli uffici dell'assessorato regionale all'ambiente. redazione