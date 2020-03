Coronavirus, le raccomandazioni dell'Azienda Usl Valle d'Aosta





In ospedale solo con reale bisogno, prenotazione esami tramite Cup telefonico

AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha diffuso un breve elenco di prescrizioni e buone regole in campo sanitario per affrontare la situazione di emergenza legata al Coronavirus con consapevolezza e senza allarmismi.

Come prima regola bisogna evitare l'accesso in ospedali, consultori, poliambulatori e strutture sanitarie in generale se non in caso di comprovato bisogno. È necessario anche evitare il sovraffollamento nelle sale di attesa quindi gli utenti sono invitati a rispettare scrupolosamente gli orari degli appuntamenti evitando di presentarsi in anticipo. La presenza di accompagnatori nelle strutture sanitario deve essere limitata ai casi strettamente indispensabili, per esempio se la persona accompagnata non è autosufficiente. Per prenotare o disdire esami è preferibile rivolgersi al Cup telefonico oppure utilizzare la funzione Cup on line evitando di recarsi di persona agli sportelli.

Infine in caso di febbre o sintomi influenzali bisogna contattare telefonicamente in via prioritaria il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta e, al di fuori delle fasce orarie di reperibilità di questi ultimi, telefonare al 112.

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha anche attivato un numero verde 800.122.121 attivo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18 solo per la Valle d'Aosta. Il numero non fornisce informazioni sulle procedure in atto e sui comportamenti da tenere, ma non si occupa di informazioni sanitarie.

Altre informazioni utili possono essere reperite on line. In questo caso è importante assicurarsi di fare riferimento ai canali ufficiali come per esempio il Ministero della Salute (clicca qui) e l'Azienda Usl valdostana (clicca qui).

E.G.