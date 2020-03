Coronavirus, salgono a 5 i casi positivi in Valle d'Aosta



Positivi due turisti e un valdostano che hanno avuto contatti con le zone rosse AOSTA. Altri tre tamponi inviati dalla Valle d'Aosta all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di due turisti e di un valdostano che hanno avuto contatti con le zone focolaio della Lombardia. Lo comunica la Regione. "Nella serata di oggi - si legge nella nota -, sono stati comunicate al Gruppo di coordinamento le risultanze di 5 tamponi. I risultati, consegnati dall'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, hanno rilevato tra questi 3 campioni positivi, che saranno ora inviati all'Istituto superiore di sanità per il test di controllo che possa dare la conferma del risultato". Le tre persone positive sono ora in isolamento domiciliare precauzionale sotto sorveglianza medica così come i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti. "La loro condizione di salute è buona, con lievi sintomi influenzali". Salgono così a cinque i casi positivi al Coronavirus nella nostra regione. Gli altri due sono uno studente rientrato da fuori Valle e un suo parente rimasto contagiato. Anche loro hanno sintomi lievi e sono in quarantena. Marco Camilli