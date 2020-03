Valle d'Aosta, ricoverato bimbo di 1 anno per Coronavirus



In ospedale anche due altri casi sospetti in attesa di tampone AOSTA. Primo ricovero in Valle d'Aosta per un paziente contagiato dal Coronavirus: si tratta di uno degli otto casi risultati positivi dalle analisi sui campioni inviate all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Secondo l'Ansa VdA si tratta di un bambino di un anno di età. Oggi sono stati ricoverate anche altre due persone che "presentavano sintomi influenzali e che sono ora in attesa di tampone", precisa in una nota la Regione riportando gli aggiornamenti del Gruppo di coordinamento regionale istituito dalla Protezione civile per gestire l'emergenza Covid-19. Gli altri pazienti positivi, sette in tutto, sono invece sempre in isolamento precauzionale a domicilio. Marco Camilli