Coronavirus, in Valle d'Aosta 13 casi positivi



Cresce il numero di contagiati dal Covid-19 AOSTA. Aumenta ancora il numero di casi positivi di Coronavirus in Valle d'Aosta. L'unità di crisi riferisce di 13 persone che risultano contagiate, due delle quali sono attualmente ricoverate. Tra questi ultimi anche un bambino di un anno. Si attende invece l'esito di una ventina di tamponi. Sul territorio regionale risultano 36 persone in quarantena domiciliare. redazione