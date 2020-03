Valle d'Aosta, possibile stop agli interventi chirurgici non urgenti



Per ora introdotte altre limitazioni su visite ed esami AOSTA. Per la Valle d'Aosta si annunciano limitazioni più stringenti nell'erogazione delle prestazioni sanitarie pubbliche a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Nei giorni scorsi è stato deciso lo stop alle prestazioni ambulatoriali non urgenti per evitare l'affollamento degli ambienti ospedalieri e ora si aggiungono ulteriori restrizioni. «Tutto ciò che è rimandabile sarà rimandato mentre saranno mantenuti esami e visite urgenti, post chirurgiche, di pazienti oncologici, cioè tutto ciò che riguarda il salvavita» ha spiegato il dottor. Montagnani dell'unità di crisi. Dalla prossima settimana inoltre «è probabile che si debba ricorrere a misure più drastiche garantendo solo le urgenze chirurgiche e lasciando tutti gli interventi rimandabili a tempi migliori, come stanno facendo tutte le regioni d'Italia». Intanto all'ospedale Parini prosegue il percorso di potenziamento di alcuni reparti per gestire i positivi al Covid-19 come disposto dal Ministero della Salute. Sono in corso di allestimento ulteriori posti in terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia. redazione