Fondo sanitario 2020, accordo sulla ripartizione tra le Regioni



Alla Valle d'Aosta 237 milioni AOSTA. "L'immediato accordo per lo stanziamento del Fondo sanitario 2020 è un segnale importante per il Paese, di attenzione concreta in un momento così grave per la salute dei cittadini". Così Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla ripartizione di 113 miliardi di euro tra le Regioni. Alla Valle d'Aosta sono destinati 237 milioni. Con lo stanziaemnto viene rafforzato "quel presidio che in questi giorni di emergenza Coronavirus abbiamo compreso fino in fondo quanto sia fondamentale e insostituibile nella sua universalità - aggiunge Bonaccini -. Quanto sia grande la professionalità, il sacrificio e la dedizione al lavoro di tutti gli operatori, a cominciare da medici e infermieri, che sono in prima linea a contrastare questa pandemia. Sono loro, infatti, la garanzia che l'Italia saprà vincere questa battaglia". redazione