Operativo il reparto Covid-19 all'interno dell'ospedale di Aosta



La struttura dedicata all'emergenza Coronavirus è stata allestita in pochi giorni AOSTA. È stato attivato nella notte lo speciale reparto interamente dedicato ai pazienti positivi al virus Covid-19 allestito all'interno dell'ospedale regionale U. Parini di Aosta. La conferma arriva dall'Azienda Usl della Valle d'Aosta. Il reparto, situato in Chirurgia generale, dispone di 30 posti letto ed è stato approntato in pochi giorni. Servirà a gestire al meglio l'emergenze Coronavirus e i pazienti che hanno e avranno bisogno di cure ospedaliere che in questo momento sono 6 su un totale di 26 positivi al virus. L'Usl rivolge un ringraziamento "a tutti gli operatori sanitari che hanno permesso l’apertura e la funzionalità del reparto in tempi rapidi". E.G.