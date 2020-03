Coronavirus, Usl Valle d'Aosta: camici ancora per due giorni



Pescarmona: rifornimenti DPI sono quotidiani. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto hanno priorità AOSTA. Le scorte di dpi - disposizioni di protezione individuale - per i dipendenti dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta sono sufficienti per qualche giorno. A causa dell'emergenza Covid-2019 attualmente nei magazzini sono presenti guanti e mascherine per una decina di giorni mentre i camici andranno esauriti entro un paio di giorni. Il commissario Angelo Pescarmona assicura che «tutte le notti, comunque, arriva del materiale. Con il decreto Borrelli il meccanismo degli ordini è cambiato, non ci rivolgiamo più ai nostri fornitori, che ci garantivano i rifornimenti, ma dobbiamo rappresentare le nostre necessità alla protezione civile, che le trasmette a livello nazionale. La ripartizione tiene conto delle priorità, quindi le scorte vanno soprattutto nelle regioni come Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», che hanno un numero di casi di infezioni molto alto. Facendo il punto della situazione in serata, il presidente della Regione Renzo Testolin ha confermato «grandi difficoltà di reperimento» dei dispositivi. «Oggi sono stati trovati 1000 pezzi sul territorio regionale. Rivolgiamo un invito a tutti coloro che possono essere utili a questo tipo di reperimento». redazione