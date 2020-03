La Valle d'Aosta nominerà un coordinatore per l'emergenza Covid-19



La Giunta regionale dovrebbe conferire l'incarico al dottor Luca Montagnani AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta dovrebbe nominare presto, probabilmente già domani, un coordinatore sanitario per l'emergenza Covid-19. Il nome individuato - secondo quanto riportato dall'Ansa - è quello del direttore del Dipartimento di emergenza dell'Azienda Usl Luca Montagnani (nella foto a fianco, durante una delle conferenze stampa organizzate a Palazzo regionale per illustrare la situazione della Valle d'Aosta durante questa pandemia). La nomina di un coordinatore per gestire tutta l'attività riferita all'emergenza sanitaria era stata sollecitata nei giorni scorsi anche dalle forze politiche. redazione