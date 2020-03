Coronavirus, l'ultimo bollettino: 105 positivi in Valle d'Aosta



Trentuno le persone ricoverato in ospedale AOSTA. La Regione ha diffuso il sedicesimo bollettino che riepiloga, in numeri, la situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. I casi positivi attuali alle ore 14 sono 105 (107 tenendo conto dei due anziani deceduti) di cui 31 ospedalizzati e 74 in isolamento a domicilio. Tra i positivi in ospedale tre sono in Rianimazione. I tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza (in alcuni casi ripetuti) sono 287; quelli in attesa di responso 31 (di cui 2 effettuati su persone ricoverate in Rianimazione). Le persone poste in isolamento salgono a 949. Tra le persone positive anche del personale sanitario, il docente di una scuola superiore di Verrès ed il commissario dell'Azienda Usl, Angelo Pescarmona, il quale si trova in isolamento a domicilio. M.C.