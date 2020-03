Coronavirus, parte il servizio di supporto psicologico



Attivato dalla Regione, dall'Usl Valle d'Aosta e dagli psicologi per affrontare l'emergenza sanitaria AOSTA. L'Usl valdostana insieme all'Ordine degli psicologi ha attivato da oggi un servizio psicologico per l'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta. L'iniziativa, annunciata nei giorni scorsi dall'assessore regionale alla sanità Mauro Baccega, offre un servizio di ascolto e di supporto psicologico dedicato esclusivamente all'emergenza Covid-19 "per prevenire prevenzione dei disagi più cronici e significativi, rispondendo, con un'adeguata attenzione, a tutti gli aspetti più emotivi che un individuo può sviluppare in relazione al contesto emergenziale". Sono un centinaio gli psicologi coinvolti nel progetto a cui collabora anche l'associazione Psicologi per i Popoli Valle d'Aosta. Per accedere al servizio è possibile telefonare al numero 0165 544508 attivo dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 dal lunedì al venerdì. redazione