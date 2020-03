Coronavirus, la Valle d'Aosta chiude i cantieri e vieta l'attività sportiva all'aperto



Intanto si aggrava il bilancio dei positivi: sono 232. Quasi 2.000 le persone in isolamento AOSTA. La Valle d'Aosta chiude i cantieri e blocca l'attività sportiva all'aperto, a piedi e in bici, per contrastare la diffusione del Coronavirus. L'annuncio è arrivato questa sera durante il punto stampa sull'andamento dell'epidemia nella nostra regione. Il presidente della Regione Renzo Testolin ha prima illustrato l'ultimo bollettino sui casi di Coronavirus: 232 positivi, di cui 74 ricoverati in ospedale e nove in Rianimazione. I deceduti indicati nel bollettino sono 6. Risultano ancora 246 tamponi in attesa di risultati e 1965 persone in isolamento «a dimostrazione - ha detto Testolin - che le attività finalizzate al limitare l'uscita devono ancora essere rafforzate». «In questo percorso va un'ordinanza che ho firmato pochi minuti fa e che decreta la chiusura immediata dei cantieri», ha annunciato il presidente della Regione. «La prosecuzione dell'attività potrà svolgersi solo per la chiusura definitiva degli stessi». E' prevista una deroga per i cantieri improrogabili per la riattivazione di servizi pubblici essenziali. E' un provvedimento «che va a tutela della salute» e che «era stata sollecitata dalle categorie datoriali e dagli operatori». «A questo si affianca un'altra iniziativa che era stata adottata nei giorni scorsi da altre realtà - ha detto sempre il presidente della Giunta - e va nella direzione di limitare le opportunità di uscita dalle abitazioni e quindi vieta l'attività motoria e sportiva sia a piedi che in bicicletta». Gli spostamenti a piedi e in bici quindi sono consentiti solo per motivi di lavoro, per fare la spesa o acquistare farmaci o per motivi di salute. L'attività motoria per ragioni di salute o l'uscita con l'animale di compagnia sono ammessi "solo in possibilità della propria abitazione" indica il testo del provvedimento che sarà pubblicato da domani. E.G.