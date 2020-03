Covid-19, ricetta medica adesso arriva su telefono o e-mail



Firmata l'ordinanza del capo della protezione civile per evitare gli spostamenti da casa AOSTA. Coloro che hanno necessità di ritirare una ricetta sanitaria dal proprio dottore non dovranno più recarsi fisicamente allo studio medico. È stata firmata ieri dal capo dipartimentale della protezione civile nazionale un'ordinanza che consente infatti di ricevere il Numero di Ricetta Elettronica sul proprio telefono, via sms o whatsapp, tramite e-mail o anche con una comunicazione telefonica. È anche possibile ricevere l'informazione tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico. «Dobbiamo fare di tutto per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19. Puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono. Un passo avanti tecnologico che rende più efficiente tutto il sistema sanitario nazionale», il commento del ministro della Salute, Roberto Speranza. redazione