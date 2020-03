Coronavirus, in Valle d'Aosta sale a 11 il bilancio dei morti



Lo riferisce l'ansa. Uno dei decessi sarebbe avvenuto in una struttura di degenza sanitaria AOSTA. Tre nuovi decessi si sarebbero verificati in Valle d'Aosta nelle ultime ore a causa del virus Covid-19. Lo riferisce l'Ansa. Il bilancio nella nostra regione, se la notizia sarà confermata ufficialmente, salirebbe a undici morti. Nove persone risultano essere decedute in ospedale, uno sarebbe morto in casa ad Aosta. L'altro decesso si sarebbe verificato in una struttura di degenza sanitaria.

M.C.