Valle d'Aosta, primi due pazienti guariti dal Coronavirus



Registrati nelle scorse ore anche altri due decessi AOSTA. Anche in Valle d'Aosta arrivano le prime notizie di pazienti contagiati dal virus Covid-19 che risultano guariti. Si tratta di due pazienti di circa 60 anni - secondo quanto riferito dall'Ansa - che hanno ricevuto nelle ultime ore la comunicazione da parte delle autorità sanitarie. Per essere considerati guariti dal virus è necessario non avere più sintomi e risultare negativi a due tamponi eseguiti a 24 ore di distanza l'uno dall'altro. L'Ansa riferisce inoltre di ulteriori due decessi tra pazienti del reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta. redazione