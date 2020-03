Coronavirus, Montagnani: in Valle d'Aosta contagiati 33 operatori sanitari e oss



Nella nostra regione i casi totali di Covid-19 sono più di 400 AOSTA. Circa l'8 per cento delle persone attualmente contagiate dal Coronavirus in Valle d'Aosta è un medico, un infermiere o un operatore socio-sanitario. Il calcolo è frutto del dato riferito questo pomeriggio dal coordinatore regionale dell'emergenza, Luca Montagnani. Rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione in Valle d'Aosta, Montagnani ha spiegato che il dato sul personale contagiato dal virus «non è preciso al massimo, ma ad oggi risultano 33 contagiati tra medici, infermieri e oss». Secondo l'ultimo bollettino regionale, i casi attuali (esclusi quindi deceduti e guariti) sono 401.

redazione