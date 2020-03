Coronavirus, i deceduti in Valle d'Aosta avevano 'quasi tutti' patologie pregresse



Il dr. Montagnani: Coronavirus è mortale anche con patologie di solito sono ben controllate nella vita normale come ipertensione e diabete

AOSTA. Sale a 35 il numero di deceduti indicati nell'ultimo bollettino regionale della Valle d'Aosta sull'emergenza Coronavirus, riferito al 26 marzo. Anche nella nostra regione la maggior parte di queste 35 persone (29 uomini e 6 donne dai 60 ai 98 anni di età) soffrivano già di patologie anche gravi. Non tutte però. Rispondendo alle domande in occasione del punto stampa di ieri sera, il coordinatore dell'emergenza Luca Montagnani ha indicato che le persone decedute per Coronavirus che non avevano altre patologie sono «per adesso ancora poche», senza fornire un numero preciso. «Quasi tutti i deceduti erano pluripatologici o con patologie invalidanti», ha spiegato. Il dottore ha ricordato il Coronavirus è mortale anche in associazione con patologie «che di solito sono ben controllate nella vita normale: ipertensione e diabete». M.C.