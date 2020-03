Covid-19, l'ospedale di Aosta inizia la sperimentazione del Remdesivir



L'antivirale era usato inizialmente per trattare i casi di Ebola AOSTA. L'ospedale regionale U. Parini di Aosta ha iniziato ieri, giovedì, la sperimentazione di un farmaco per i pazienti più gravi positivi al virus Covid-19. Si tratta del Remdesivir di Gilead, un antivirale che era utilizzato inizialmente per l'Ebola e successivamente per trattare altre tipologie di coronavirus (come la Sars del 2003 e la Mers del 2012). Per il trattamento del Covid-19 i test sono ancora limitati. In questa fase l'antivirale sarà utilizzato sui pazienti il cui quadro è più critico. redazione