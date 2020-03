Un opuscolo dell'Usl Valle d'Aosta per mantenersi in forma durante l'isolamento



Consigli su dieta e esercizi fisici da fare a casa per non cedere alle cattive abitudini AOSTA. In questi lunghi giorni di isolamento forzato è facile lasciarsi andare a cattive abitudini. L'impossibilità di seguire la propria routine quotidiana, le limitazioni sull'esercizio fisico all'aperto, lo stress e le preoccupazioni per la situazione di emergenza possono tradursi in un'alimentazione eccessiva e squilibrata ed in mancanza di attività motoria. Per aiutare i valdostani a non cadere in questi comportamenti poco salutari la struttura di Dietologia e Nutrizione clinica dell'Azienda Usl ha realizzato un opuscolo (scaricabile qui in formato pdf >) con alcuni consigli per mantenere una dieta sana e uno stile di vita equilibrato. "Le restrizioni rese necessarie in questi giorni per evitare la diffusione dell’infezione da Covid-19 - si legge nella prefazione - possono determinare un’alimentazione eccessiva e squilibrata e uno stile di vita marcatamente sedentario con conseguenze sul peso e lo stato di salute della popolazione. In questo momento di emergenza sanitaria in cui tutti noi siamo probabilmente più sensibili al tema della salute, sarebbe invece utile impiegare una parte del tempo che abbiamo a disposizione per prenderci maggiormente cura della nostra dieta e, per quanto possibile, del nostro stile di vita”. L'opuscolo propone indicazioni e consigli utili, delle ricette semplici da realizzare, informazioni sulla dieta e sul sistema immunitario e suggerisce anche alcuni esercizi di ginnastica adatti a tutti. E.G.