Coronavirus, Pescarmona: al momento nessuna carenza di personale



Ai bandi per il reclutamento di personale hanno risposto medici, infermieri e operatori socio sanitari AOSTA. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha reclutato negli ultimi giorni una quarantina di operatori tra medici, infermieri e oss che hanno risposto agli avvisi per disporre di maggiore personale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Tra 17 medici che hanno risposto al bando legato al dl 14 del 9 marzo ci un anestesista rianimatore, due specializzandi in medicina d'urgenza e un medico specializzato in malattie dell'apparato cardiovascolare. Quanto al concorso per la Rianimazione sono stati assunti tre anestesisti rianimatori (di cui due stabilizzati) e due specializzandi iscritti all'ultimo anno. Inoltre dall'inizio di aprile arriverà anche un infettivologo. Una parte del personale che si è fatto avanti è volontario. Grazie alla disponibilità data sono stati attivati sette contratti libero professionali a titolo gratuito per dirigenti medici e dieci per infermieri e dieci contratti in regime di somministrazione di lavoro: sette infermieri e tre operatori socio sanitari. «In meno di due settimane, ovvero dall'immediata pubblicazione degli avvisi e dall'espletamento del concorso ad oggi - commenta il Commissario Usl, Angelo Michele Pescarmona - abbiamo reclutato personale infermieristico e medico in numero adeguato a sopperire alle prime necessità urgenti, con contratti di assunzione, libero professionali e di somministrazione di lavoro. Oltre, naturalmente, al sentito ringraziamento per i professionisti che hanno aderito al nostro invito, con grande impegno e senso di responsabilità, mi sembra doveroso specificare che la struttura ospedaliera e l’organizzazione aziendale si è adoperata per fronteggiare l’emergenza adeguando le strutture e impiegando le risorse già disponibili in maniera adeguata e ottimale». Pescarmona precisa quindi che «non abbiamo al momento una emergenza dovuta a carenza di personale ma ogni professionista, infermiere, medico e oss, che risponderà ai nostri bandi, sarà utile e indispensabile, anche per far fronte alle assenze non programmate». Gli avvisi pubblici di manifestazione di interesse pubblicati dall’Usl il 13 marzo rimarranno aperti per tutti il periodo dell’emergenza Covid-19. E.G.