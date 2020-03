Coronavirus, l'8 aprile zero contagi in Valle d'Aosta? 'Ipotesi non plausibile'





La previsione sull'andamento della pandemia contenuta in uno studio dell'Einaudi Institute for Economics and Finance

AOSTA. Secondo uno studio pubblicato dall'Einaudi Institute for Economics and Finance, la Valle d'Aosta tra poco più di una settimana non conterà più persone infettate dal nuovo Coronavirus. La ricerca - realizzata per la nostra e per tutte le regioni italiane - indica l'8 aprile come il probabile giorno da "zero contagi".

La previsione però non convince l'Unità di crisi dell'emergenza sul territorio regionale. «Ci spero, ma non la ritengo una ipotesi plausibile», il secco commento del coordinatore sanitario dell'emergenza, Luca Montagnani.

Lo studio dell'Einaudi Institute for Economics and Finance si è basato sui dati dei nuovi contagi forniti quotidianamente 18 dalla protezione civile, ma questi dipendono direttamente dal numero di test effettuati. Negli ultimi giorni la Valle d'Aosta ha rallentato questa attività a causa delle difficoltà nel reperire i reagenti per il laboratorio di analisi e di conseguenza il numero di nuove positività si è ridotto rispetto ai giorni precedenti, influenzando la curva dei contagi.





C.R.