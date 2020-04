Coronavirus, i guariti in Valle d'Aosta salgono a 18



Hanno superato l'infezione da Covid-19 anche un bambino e un anziano di 75 anni AOSTA. Nonostante l'aumento dei contagi e dei decessi registrati legati al Coronavirus sul territorio della Valle d'Aosta, c'è spazio anche per una buona notizia: il numero dei pazienti giudicati guariti è aumentato. Il conteggio era rimasto fermo a 2 per molti giorni anche se diverse persone contagiate erano migliorate al punto da non avere più sintomi. Serviva però l'ufficialità per poterle considerare guarite a tutti gli effetti e cioè due tamponi negativi nell'arco di 24 ore. Questa ufficialità adesso è arrivata e il numero dei guariti dunque è aumentato a 18. Tra questi anche un bambino di 4 anni e un uomo di 75 anni. M.C.