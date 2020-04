Coronavirus, Catania: flessione dei casi attesa in Valle d'Aosta dalla prossima settimana



Il responsabile dei reparti Covid all'Ansa: arrivano persone rimaste contagiate in casa o facendo la spesa

AOSTA. I casi di contagio di Coronavirus registrati in Valle d'Aosta dovrebbero diminuire a cominciare dalla prossima settimana. Lo ha dichiarato all'Ansa Alberto Catania, responsabile dei reparti allestiti all'ospedale regionale Parini di Aosta dedicati ai pazienti Covid positivi. «La prossima settimana mi aspetto che cominci la flessione dei casi di contagio in Valle d'Aosta», annuncia. Analizzando il trend, Catania spiega: «ogni giorno abbiamo 2-3 dimissioni più uno o due trasferimenti alla clinica di Saint-Pierre», dove vengono trasferiti gli infetti che sembrano in via di guarigione. «I nuovi ricoveri sono 3-4 al giorno. Pochi dei ricoverati finiscono in Rianimazione, la maggior parte sono in ventilazione non invasiva. La situazione si è stabilizzata». Le positività riscontrate sono tuttavia in aumento. «C'è molto 'sommerso'», dice a tal proposito il responsabile dei reparti Covid sempre all'Ansa. «Per esempio sono arrivate in ospedale delle donne che in questo mese sono sempre rimaste in casa ma sono state contagiate dai familiari, magari il marito o i figli, asintomatici o paucisintomatici (con sintomi lievi, ndr), che hanno preso il virus mentre andavano a fare la spesa. Molti pazienti sono gestiti a casa. La malattia può durare anche un mese. Poi ci sono i pazienti che arrivano dalle microcomunità e che si sono aggravati». redazione