Covid-19, l'Ordine dei medici VdA distribuisce mascherine a medici e pediatri



'Medici della gestione domiciliare dei pazienti devono operare in condizioni di sicurezza' AOSTA. Da oggi l'Ordine dei medici della Valle d'Aosta ha iniziato la distribuzione di mascherine sanitarie del tipo FFP2 per i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale e i pediatri. "La nostra Regione, prima in Italia, ha iniziato la sperimentazione di un protocollo di gestione domiciliare con terapia precoce per Covid-19 in casi attentamente selezionati dai Medici di Medicina Generale ed è pertanto assolutamente necessario mettere questi medici in condizione di poter operare in sicurezza", spiega l'Ordine. Le mascherine in questione sostituiscono quelle a forma di conchiglia in tessuto non tessuto "non adatte all'uso sanitario. Questi dispositivi e quelli che arriverranno in futuro, anche con destinazione di risorse proprie da parte dell'Ordine, sono da considerare come supporto straordinario che non interferisce e non è alternativo ma suppletivo al canale distributivo istituzionale", spiega ancora l'Ordine dei medici valdostano.



C.R.