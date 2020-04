Coronavirus: la curva dei decessi sembra rallentare mentre quella dei guariti accelera



Pochi giorni fa in Valle d'Aosta ogni 3 decessi c'era 1 guarito. Oggi il rapporto è già cambiato

AOSTA. Nell'ultima settimana l'andamento dei decessi registrati in Valle d'Aosta per Coronavirus sembra in via di stablizzazione. Al contempo il numero dei guariti è in costante crescita. C'è voluto quasi un mese prima che questo trend si evidenziasse, tant'è che i numeri hanno iniziato a diventare significativi soltanto in questo mese di aprile. Per molti giorni i guariti accertati erano rimasti sempre e solo 2, poi piano piano il numero ha iniziato a crescere ed ora, commutando i dati in grafico, questa tendenza positiva risulta più evidente. Bisogna tenere conto che la progressione delle guarigioni è anche influenzata dalla capacità dei laboratori di analizzare e refertare i tamponi. Per essere dichiarati guariti è necessario non mostrare più sintomi e risultare negativi a due test effettuati nell'arco di 24 ore. Dunque, fino a quando i test non hanno un risultato, il numero di guariti non può essere aggiornato. La tendenza generale comunque emerge specialmente nell'ultima settimana (a cui fa riferimento il grafico in alto). Soli tre giorni fa per ogni persona dichiarata guarita tre avevano perso la vita. Quel rapporto di 1 a 3 oggi è diventato un rapporto di 1 a 2. Il numero dei decessi continua purtroppo a crescere (oggi è stata superata quota 100) ma a ritmo rallentato, mentre quello dei guariti sale più velocemente. Certo, la Valle d'Aosta non è sicuramente uscita dal tunnel. Qualche ulteriore spiraglio di luce però inizia a scorgersi. M.C.