Coronavirus, 5 medici volontari in arrivo in Valle d'Aosta



Fanno parte di una task force inviata dal governo per fronteggiare l'emergenza AOSTA. Nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un gruppo di medici per supportare il personale valdostano nella lotta al Coronavirus. Si tratta di cinque volontari che fanno parte della task force di settantuno medici inviata nelle diverse regioni del Nord Italia dal governo tramite la protezione civile. Il loro volo partirà questa mattina dall'aeroporto di Pratica di Mare. La parte restante del gruppo di volontari, provenienti in gran parte da regioni del centro-sud, entrerà in servizio negli ospedali di Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia, ed in Emilia Romagna, Piemonte e Liguria. redazione