Un'applicazione per stampare copia della propria tessera sanitaria



Per le tessere scadute o in scadenza la validità è prorogata al 30 giugno 2020 AOSTA. L'Azienda Usl valdostana informa che sul portale del SistemaTessera Sanitaria (TS) è disponibile una applicazione che consente ai cittadini di stampare la propria tessera sanitaria. La stampa è possibile sia per le tessere scadute (la validità, per quelle in scadenza dall'1 gennaio al 30 giugno, è prorogata al 30 giugno 2020 a causa dell'emergenza nuovo coronavirus) sia per quelle che scadranno nel periodo successivo. Le tessere con scadenza prorogata non valgono come tessera europea assistenza malattia (Team), per l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea e in alcuni altri Paesi, ma sono valide solo sul territorio nazionale. I cittadini possono accedere alla nuova applicazione recandosi sulla "Area riservata-cittadini", del portale sistemats.it. C.R.