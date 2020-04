Coronavirus, corvées dei canali irrigui autorizzate per i soci dei consorzi



Per le ditte esterne sarà necessario inviare una comunicazione in prefettura AOSTA. Il governo regionale ha autorizzato lo svolgimento delle corvées primaverili per la manutenzione dei canali irrigui, ma con nuove modalità come impone la situazione attuale. Alle operazioni di pulizia e manutenzione dei canali potranno partecipare i membri dei consorzi di miglioramento fondiario valdostani con modalità che dovranno essere definite dal presidente del consorzio distribuendo il lavoro su più giorni e organizzando il lavoro affinché sia rispettato il distanziamento obbligatorio tra gli addetti. Se invece l'attività è affidata ad una ditta esterna che non rispetta i codici Ateco consentiti dal Dpcm del 22 marzo, la stessa ditta dovrà inviare una comunicazione alla prefettura indicando quale beneficiario il Consorzio di Miglioramento fondiario interessato dai lavori. redazione