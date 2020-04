Donato un nuovo ecografo all'ospedale Parini di Aosta



Sarà usato al pronto soccorso dagli operatori di emergenza-urgenza AOSTA. La struttura di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza dell’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta ha ricevuto un nuovo ecografo donato da Federazione Regionale dei Volontari del Soccorso Valle d’Aosta, Savt, dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e dall’Associazione di promozione sociale Oratorio Interparrocchiale Monte Cervino per supportare l'attività del reparto nel periodo di emergenza Covid-19. "L’ecografia è diventata, ormai, un mezzo diagnostico imprescindibile per il medico di emergenza-urgenza in Pronto soccorso, sia in tempi normali sia, a maggior ragione, in questo periodo di pandemia da Sars CoV-2", sottolinea il direttore della struttura, Stefano Podio. "L'ecografo permette, ad esempio, di effettuare diagnosi di polmonite interstiziale da Coronavirus nella totalità dei casi e di monitorare l’evoluzione del polmone dei pazienti Covid positivi, così da poter agire con azioni appropriate e con modifiche terapeutiche in Medicina d’Urgenza e Terapia intensiva". Lo strumento, un Esaote MyLab X6 del valore di circa 26.000 Euro, può essere utilizzato mentre il paziente è sul letto del paziente riducendo così il ricorso a procedure di diagnostica avanzata ed evitando lo spostamento di malati anche altamente infettivi che possono contaminare gli operatori sanitari e altri pazienti. redazione