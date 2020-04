Coronavirus, in Valle d'Aosta 1.073 contagi e 123 decessi



Riprende ad aumentare il numero di persone contagiate AOSTA. Un totale di casi positivi dall'inizio dell'emergenza pari a 1.073 con ad oggi 252 guariti confermati e 123 decessi: questa la situazione aggiornata a oggi pomeriggio dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta secondo i dati dell'azienda Usl. Il bollettino odierno diffuso dalla Regione indica che i casi attuali positivi salgono a 698 (+ 55 rispetto a ieri) a fronte di 155 tamponi effettuati. I ricoverati in ospedale e alla clinica di Saint-Pierre sono 96, i pazienti in terapia intensiva sono 10. Gli altri contagiati si trovano in isolamento domiciliare. I guariti confermati salgono a 252 (età media 48 anni) e le persone clinicamente guarite (pazienti diventati asintomatici o negativi al primo dei due test necessari) sono 148. I decessi in un giorno passano da 122 a 123, con un'età media ferma a 82 anni. I decessi indicati come "in ospedale" sono 76 e quelli "sul territorio" sono 47. Rispetto alle versioni precedenti, il bollettino odierno contiene anche nuovi dati che aiutano a fotografare la situazione complessiva. Dall'inizio dell'emergenza risultano testati un totale di 3.700 casi (ai 1.073 casi positivi si aggiungono 2.365 casi negativi e 262 analisi in corso). Infine i tamponi effettuati sono 4.521 tamponi (1.276 con esito positivo e 2.983 con esito negativo). Clara Rossi