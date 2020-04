Coronavirus, 15 persone contagiate durante la degenza all'ospedale di Aosta



L'infettivologo Catania: il fenomeno è in costante aumento AOSTA. Una parte delle persone risultate positive al Coronavirus sono rimaste infettate durante la degenza all'ospedale regionale U. Parini di Aosta. Si tratta, secondo i dati riferiti dall'infettivologo Alberto Catania, responsabile dei reparti Covid del nosocomio regionale, di una quindicina di pazienti nelle ultime due settimane. «Il fenomeno è in aumento nonostante quasi tutto il personale del Parini sia protetto», fa notare Catania. In generale invece sul territorio regionale la pandemia sta rallentando. «Il contagio è in calo, si riducono i ricoveri e i casi gravi anche grazie all'uso di nuovi medicinali già a casa per impedire l'aggravamento», aggiunge Catania. M.C.