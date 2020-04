Covid-19, test sierologici in Valle d'Aosta dalla prossima settimana



Montagnani: aiuteranno a capire quanti valdostani sono entrati in contatto con il virus AOSTA. Partirà la prossima settimana la campagna di test sierologici sul nuovo Coronavirus programmata in Valle d'Aosta. Lo ha riferito Luca Montagnani dell'Unità di crisi valdostana. I test «hanno uno scopo più epidemiologico che diagnostico - ha spiegato - e ci aiuteranno a capire quanta popolazione valdostana è entrata in contatto con il virus. Inoltre ci permetteranno di discriminare in maniera un po' più ampia chi sottoporre al tampone tra i pazienti asintomatici e chi no». L'Azienda Usl sta predisponendo un protocollo ad hoc «basato sull'evidenza scientifica che in questo ambito purtroppo è ancora poca». Nei giorni scorsi l'assessore alla sanità, Mauro Baccega, ha riferito di 400 test previsti.

redazione