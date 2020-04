L'Usl Valle d'Aosta: non risultano bambini nati con infezione da Covid-19 dovuta a contagio verticale



'La madre, al momento del ricovero e del parto pre-termine, era asintomatica ed in particolare senza febbre'

AOSTA. All’ospedale Beauregard di Aosta non risultano bambini nati con infezione da Covid-19 dovuta a contagio verticale". È quanto precisa in una nota l'Azienda Usl valdostana. "La madre, al momento del ricovero e del parto pre-termine (con TC in urgenza), era asintomatica ed in particolare senza febbre, pertanto sono state applicate le normali procedure di assistenza della diade madre-neonato (contatto pelle-pelle), con la possibilità di trasmissione del virus attraverso le note vie di contagio", afferma l'azienda sanitaria. Dunque "la notizia dello stato febbrile della mamma è falsa ed è tanto più grave in quanto scredita l’operato dei sanitari nella gestione del neonato. Ad oggi sia la mamma che il bambino sono i buone condizione di salute e verranno sottoposti ai tamponi di controllo, secondo i protocolli ministeriali". Più in generale l'Ausl spiega che "una trasmissione “verticale” del virus (ossia prima della nascita attraverso il circolo placentare materno), considerata eccezionale in letteratura, non è documentabile nel caso in oggetto, in quanto il tampone è stato eseguito sul neonato solo al momento della comunicazione della positività materna, quindi a distanza di oltre 12 ore dalla nascita". "La riorganizzazione dei reparti e dei percorsi del punto nascita (ostetricia e pediatria / neonatologia) - conclude la nota - è stata fatta formalizzata da parte del Dipartimento Materno Infantile assai prima della nascita in oggetto ed è applicata da oltre un mese, con i necessari correttivi legati all’evoluzione delle conoscenze dell’attuale epidemia". redazione