Coronavirus, 1.100 casi positivi dall'inizio dell'emergenza in Valle d'Aosta



Ad oggi guarito un terzo dei contagiati dal virus AOSTA. Come ogni giorno la Regione ha diffuso il bollettino quotidiano riferito alla situazione Covid-19 in Valle d'Aosta. Oggi i casi positivi dall'inizio dell'emergenza raggiungono quota 1.100, quattro in più rispetto a ieri. I casi positivi attuali scendono a 610, con 88 persone ricoverate nei reparti Covid e 7 in terapia intensiva. I guariti aumentano a 361, con un'età media di 45 anni. Un terzo dei contagiati è quindi riuscito a sconfiggere il virus. Altre 256 sono sulla via della guarigione. i morti diventano 129, di cui 65 maschi e 64 femmine e un'età media di 82 anni. Dei decessi totali, 78 sono indicati "in ospedale" e 51 "sul territorio". C.R.