App di tracciamento dei valdostani, l'Usl: è un'ipotesi superata



L'azienda sanitaria valdostana interviene sulla proposta di una applicazione per il monitoraggio immunologico AOSTA. L'ipotesi di una app per il monitoraggio immunologico dei cittadini valdostani è "del tutto superata, in quanto antecedente alle linee di indirizzo emanate in sede europea e nazionale che disciplineranno le modalità per il tracciamento dei contatti fra i soggetti mediante applicazione su dispositivi di telefonia mobile (la cosiddetta “App Immuni”)". Lo afferma in una nota l'azienda Usl della Valle d'Aosta.



redazione