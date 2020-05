Donata all'ospedale di Aosta una barella per il biocontenimento



Donata dal Rotary Club al nosocomio regionale per trasportare i pazienti ad alto rischio contagio AOSTA. L'ospedale regionale U. Parini di Aosta ha ricevuto questa mattina una barella per il biocontenimento totale. Si tratta di una donazione da parte del Rotary Club del valore di circa 50.000 euro che consente di trasportare pazienti ad elevato rischio di contagio. La barella - spiega l'Azienda Usl - è dotata di filtri speciali ad alta efficienza, manicotti per la gestione del paziente dall'esterno, accessi speciali per le flebo, il trasferimento di materiale dall'esterno all'interno e la possibilità di connessione con strumenti per il monitoraggio e l'assistenza al paziente. Inoltre, si può fissare alla barella dell'ambulanza ed è dotata di una batteria per garantire il mantenimento della pressione negativa del flusso di aria anche se scollegata dalla rete elettrica. Piergiorgi Montanera, presidente del Rotary Club Aosta, spiega: "La donazione di questo speciale strumento rientra nel programma dei "service” del Rotary Club nazionale, che ha stanziato per la sola emergenza Coronavirus, in Italia, dieci milioni di euro. Il Rotary Club Aosta ha in previsione anche la donazione di un box sterile per le visite di pazienti Covid positivi dall'esterno e di due "gate" per la misurazione della temperatura, strumenti simili ai metal detector degli aeroporti. Questi sistemi saranno consegnati all'Usl valdostana prima possibile". "Non possiamo che ringraziare il Rotary Club Aosta e il nazionale per questi grandi esempi di generosità e altruismo - dichiara il commissario Usl Angelo Michele Pescarmona- nel pieno spirito del motto del Rotary, "Service above self, Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Ricordiamo con gratitudine le cospicue donazioni in termini economici, i DPI forniti tempestivamente alle nostre strutture sanitarie e il ventilatore già consegnato al reparto di Rianimazione. Da parte nostra vada il sentito e sincero ringraziamento a tutti i soci del Club". M.C.