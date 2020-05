Aosta, il Centro Prelievi riapre per le prestazioni programmabili



Accesso solo su prenotazione telefonica anche per la consegna dei campioni AOSTA. Dal prossimo 3 giugno il Centro Prelievi unificato di Aosta tornerà ad erogare anche le prestazioni non urgenti e "programmabili". L'attività riprenderà seguendo le disposizioni che evitano assembramenti, dunque l'ingresso alla struttura sarà disciplinato per evitare un eccessivo affollamento dei locali. L'accesso avverà unicamente tramite prenotazione telefonica nella quale verrà concordato giorno e fascia oraria di accesso (l'apertura è dalle 7 alle 10) e fornite tutte le informazioni utili sul prelievo. Il numero da comporre per la prenotazione è 0165/543460 (attivo dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle ore 11 alle 14), a partire dal 1° giugno 2020. La prenotazione è necessaria inoltre anche per la sola consegna dei campioni. Resta garantito l'accesso delle prestazioni urgenti e non differibili senza prenotazione, tra cui i controlli periodici TAO e Emocromo multipli e le ricette con prescrizione dei soli esami di urine e feci, per gli utenti che si presenteranno dalle ore 07:30 alle ore 10:00. Queste prestazioni saranno effettuate nello stesso giorno, ma nel rispetto dell'orario delle prenotazioni già fissate. E.G.