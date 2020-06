Covid-19, il bilancio si aggrava: 1 decesso e +2 positivi nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta



Il 144esimo decesso è avvenuto in ospedale

AOSTA. Si aggrava il bilancio della pandemia da Covid-19 in Valle d'Aosta. Il bollettino diffuso oggi dalla Regione riporta un nuovo decesso avvenuto tra i pazienti ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. Dopo tanti giorni di stabilità il numero dei morti sale così a 144. Attualmente i casi positivi sono 36 ed i ricoverati passano da 9 a 7 (uno è deceduto, uno è guarito) mentre le persone in isolamento domiciliare salgono da 27 a 29, un aumento che corrisponde ai nuovi casi positivi registrati nell'ultimo giorno (dopo tre giorni di crescita zero) e che porta i contagi totali a quota 1.189. Nell'ultimo giorno 89 persone sono state sottoposte al test. Risultano inoltre in corso le analisi per 184 tamponi. Marco Camilli