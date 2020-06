Covid-19, i contagiati salgono a 1.191 e i guariti a 1.011



I dati del bollettino regionale del 7 giugno AOSTA. Sale a 1.191, due in più rispetto a ieri, il totale dei casi positivi al Covid-19 registrati finora in Valle d'Aosta. Le persone attualmente infette sono 36, di cui 6 ricoverate all'ospedale Parini di Aosta e 30 in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri, secondo i numeri del bollettino diffuso dalla Regione, risultano due guariti in più (1.011 in tutto) e nessun nuovo decesso (144). Finora sono stati effettuati 15.905 tamponi e per 184 di questi le analisi sono in corso. redazione