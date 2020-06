Rinnovo patenti, la Commissione medica dell'Usl di Aosta riprende l'attività



Per le patenti in scadenza nei prossimi 4 mesi è possibile prenotare l'appuntamento telefonicamente o via e-mail AOSTA. La Commissione medica per il rinnovo delle patenti di guida riprende la sua attività dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid-19. Le prime visite saranno concordate con gli utenti prenotati nei mesi dell'emergenza e in attesa di sottoporsi all'accertamento sanitario: questi saranno contattati direttamente dall'Usl per fissare un nuovo appuntamento. "Il contatto telefonico preliminare consentirà di verificare il possesso della documentazione richiesta dalla Commissione, e sarà l’occasione per indicare data e luogo dell’accertamento medico-legale, nonché il percorso da seguire il giorno della visita nel rispetto delle misure di protezione e precauzione", spiega l'Azienda Usl. Coloro che hanno le patenti in scadenza nei prossimi quattro mesi possono contattare la segreteria della commissione telefonicamente (0165 774626) o via e-mail (patenti.medlegale @ ausl.vda.it) per chiedere informazioni o fissare la data della visita, evitando così di recarsi di persona in sede. In questo periodo infatti la struttura riceve solo su appuntamento.



E.G.