Coronavirus, secondo giorno con 0 nuovi casi in Valle d'Aosta



Il bollettino della Regione del 10 giugno indica 3 persone in ospedale e 1.023 guariti AOSTA. Per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo caso positivo al Covid-19 è stato riscontrato in Valle d'Aosta: lo riporta il bollettino n. 109 diffuso oggi dalla Regione sulla situazione della pandemia sul territorio regionale. I casi totali registrati nella nostra regione sono quindi 1.191. Il bollettino segnala anche 20 casi positivi attuali (7 in meno rispetto a ieri), di cui 3 ricoverati in ospedale e 17 in isolamento domiciliare, 3 guariti in più (1.023 in totale) e nessun nuovo decesso (144). Altri 18 pazienti sono guariti clinicamente. Il dato sui tamponi: 16.141 quelli ad oggi effettuati e 86 le analisi in corso. C.R.