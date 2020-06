Coronavirus, un altro giorno senza nuovi casi in Valle d'Aosta



Il bollettino da quotidiano diventa trisettimanale AOSTA. Quarto giorno senza nuovi casi noti di Covid-19 in Valle d'Aosta. Il bollettino di oggi, il numero 110 dall'inizio dell'emergenza, indica 104 persone testate nell'ultimo giorno e 0 nuove positività. Il bollettino riferisce di 23 persone attualmente positive (ieri ne erano indicate 20, due giorni fa 27) con 6 persone ricoverate in ospedale e 17 in isolamento domiciliare. I guariti risultano 1.024, uno in più. I decessi sono 144. "I dati delle ultime due settimane - si legge in un comunicato che accompagna la pubblicazione - confermano una progressiva diminuzione dei casi positivi in Valle d’Aosta, che oggi risultano essere complessivamente 23: 6 i ricoverati presso l’Ospedale Parini di Aosta di cui 3 nel reparto Covid e 3 in quello di malattie infettive, mentre 17 sono le persone in isolamento domiciliare. Per un mero errore, nel bollettino di ieri non sono stati riportati i 3 pazienti Covid ricoverati nel reparto di malattie infettive. Quindi il dato di oggi sui ricoveri è uguale a quello di ieri". La Regione annuncia inoltre che quello di oggi è l'ultimo bollettino giornaliero. D'ora in poi la situazione sarà aggiornata tre volte a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. Clara Rossi