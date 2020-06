Coronavirus, quinto giorno senza nuovi casi in Valle d'Aosta



Sottoposto a tampone il 10% della popolazione valdostana. Indice R(t) a 0.49 AOSTA. Tre guariti in più rispetto a ieri, nessun nuovo caso positivo (per il quinto giorno consecutivo) su 65 testati e 11 pazienti clinicamente guariti: sono i numeri del bollettino n. 111 sulla situazione del Covid-19 diramato oggi dalla Regione. In Valle d'Aosta ad oggi risultano quindi 1.191 persone contagiate di cui 1.027 guarite. Le venti persone oggi positive sono ricoverate all'ospedale Parini (6) e in isolamento domiciliare (14). I decessi sono 144. Per quanto riguarda i casi testati/popolazione, la Valle d'Aosta ha sottoposto a tampone 12.671 abitanti, il 10% della popolazione Nel comunicato che accompagna il bollettino, diventato trisettimanale anziché quotidiano, la Regione Valle d'Aosta riferisce che "l’indice R(t), ovvero l’indice di contagio Covid-19 calcolato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) negli ultimi 14 giorni, risulta essere 0.49". Il livello di criticità sanitaria è quindi basso. M.C.