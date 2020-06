Coronavirus, nessun nuovo caso positivo nel fine settimana in Valle d'Aosta



I guariti salgono a 1.032 e i positivi attuali scendono a 15 AOSTA. La Regione Valle d'Aosta è tornata a pubblicare oggi il bollettino di aggiornamento sulla situazione Covid-19 nella nostra regione. Dall'ultima comunicazione, risalente a venerdì scorso, risultano testate 158 persone in più, nessuna delle quali è risultata positiva. I decessi sono fermi a 144 e i guariti salgono a 1.032. Di conseguenza le persone attualmente infette scendono a 15, di cui 7 ricoverate all'ospedale Parini e 8 in isolamento domiciliare. Finora risultano effettuati 16.650 tamponi. Le analisi in corso sono 63. Il prossimo bollettino sarà diffuso mercoledì. C.R.