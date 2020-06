Lezioni on line per le future mamme grazie ai corsi pre-parto virtuali



L'Usl della Valle d'Aosta propone una serie di video su Youtube per rispondere alle domande più comuni su travaglio, parto e allattamento AOSTA. I corsi di accompagnamento al parto dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta diventano virtuali. L'azienda sanitaria si è infatti organizzata per mantenere operativo il servizio rivolto alle future mamme sostituendo le lezioni tradizionali, sospese a causa dell'emergenza Covid-19, con alcuni video on line realizzati dalle ostetriche dell'ospedale Beauregard. I video pre-parto sono pubblicati su Youtube (link diretto) e rispondono alle domande più comuni e ai dubbi su come accedere al percorso nascita, come riconoscere l'insorgenza del travaglio, come viene gestito il parto e come affrontare l'allattamento. Livio Leo, Direttore della SC di Ostetricia e Ginecologia: "Gli incontri di accompagnamento alla nascita sono il momento in cui la donna acquisisce coscienza del proprio corpo e delle proprie capacità, per giungere al parto con serenità. È un'opportunità di conoscenza e di sostegno alla donna ed alla coppia, per vivere appieno l'esperienza della genitorialità e della maternità. Le informazioni contenute in questo percorso aiuteranno ad attivare le migliori risorse di energia, fiducia, salute fisica ed emotiva". "Nonostante il periodo di emergenza - prosegue Leo -, la nostra Struttura è in grado di garantire tutte le modalità di nascita, quindi sia il parto naturale sia quello medicalmente assistito e quello con taglio cesareo. Anche nei momenti "acuti" dell'emergenza siamo sempre stati in grado di assicurare la parto-analgesia, situazione non possibile in altre regioni, essendo gli anestesisti coinvolti nelle urgenze Covid-19". E.G.