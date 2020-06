Covid-19, sono 12 i pazienti attualmente positivi in Valle d'Aosta



Diffuso dalla Regione un nuovo bollettino: negli ultimi giorni nessun nuovo caso AOSTA. Rimane fermo a 1.191 il bilancio dei contagi totali da Covid-19 registrati ad oggi in Valle d'Aosta. Anche negli ultimi giorni, stando al bollettino diffuso oggi pomeriggio dalla Regione, non si sono verificati nuove positività. I nuovi casi testati sono 167. I pazienti attualmente positivi scendono a dodici di cui cinque ricoverati all'ospedale Parini di Aosta e sette in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.035 (tre in più rispetto al bollettino precedente) e i deceduti 144. C.R.