Coronavirus, altri 2 morti in Valle d'Aosta. L'indice Rt si abbassa



Il bilancio dei decessi sale a 146 ma non si registrano nuovi casi positivi AOSTA. Sale a 146, due in più rispetto a mercoledì scorso, il numero dei decessi legati al Covid-19 in Valle d'Aosta: il bilancio è riportato nell'ultimo bollettino diffuso oggi dalla Regione su dati dell'Azienda Usl. Le vittime sono un uomo ed una donna ed entrambi i decessi sono avvenuti in ospedale. Il conteggio totale dei casi positivi al virus nella nostra regione rimane fermo a 1.191 a fronte di 186 persone sottoposte al test nell'ultimo giorno. Tenendo conto delle guarigioni più recenti, 2 in tutto, attualmente le persone positive al virus sono 8. La metà è ricoverata all'ospedale Parini di Aosta. In una nota la Regione evidenzia che l'indice R(t) di contagio per la nostra regione "come calcolato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) negli ultimi 14 giorni, risulta a oggi essere 0.45". Marco Camilli