Coronavirus, in Valle d'Aosta 2 nuovi casi positivi su 112 persone testate



Attualmente 4 persone sono in cura in ospedale e 1.039 sono guarite AOSTA. La Regione autonoma Valle d'Aosta ha diffuso oggi il nuovo bollettino sulla situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Rispetto al precedente report, risalente al venerdì, risultano testate altre 112 persone di cui 2 risultate positive al virus. Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia sale così a 1.193 dopo che per diversi giorni questo numero era rimasto invariato. Attualmente le persone positive sono 8 di cui 4 in cura all'ospedale Parini di Aosta e 4 in isolamento domiciliare. I guariti sono 2 in più, 1.039 in totale, e i decessi sono stabili a 146, 73 uomini e altrettante donne. Finora risultano effettuati 17.392 tamponi. Per 56 sono in corso le analisi. Il prossimo bollettino sarà diffuso mercoledì 24 giugno. Marco Camilli