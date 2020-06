Coronavirus, in Valle d'Aosta 9 persone attualmente positive



I casi registrati dall'inizio dell'emergenza sono 1.194 AOSTA. Il bollettino trisettimanale diffuso dalla Regione sulla situazione dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta cambia e, da oggi, riporta i casi identificati dal sospetto diagnostico (cioè pazienti che hanno evidenziato sintomi correlati al Covid-19) e quelli individuati attraverso l’attività di screening (quindi test effettuati attraverso tampone). La pubblicazione di oggi evidenzia un caso positivo in più rispetto al bollettino del 22 giugno, quindi 1.194 in totale, su 110 persone sottoposte a test. Le persone attualmente positive salgono quindi a 9, di cui 3 ricoverate in ospedale, 3 in isolamento domiciliare e 3 guariti clinicamente. I decessi sono 146, invariati. Infine ad oggi sono stati effettuati 17.700 tamponi. Il prossimo bollettino sarà diffuso venerdì. C.R.